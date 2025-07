Barcelona zrezygnowała z napastnika. Czeka go transfer

Barcelona ogłosi w czwartek kadrę na przedsezonowe tournee po Azji. W składzie zabraknie Pau Victora, który szykuje się do transferu - wyjaśnia "Jijanes FC".

fot. Sipa US Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Pau Victor nie poleci do Azji. Barcelona dopina transfer

Barcelona kilka dni temu rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. W czwartek ogłosi kadrę, którą Hansi Flick powoła na tournee po Azji. W mediach pojawiają się sugestie, z których zawodników zrezygnuje szkoleniowiec Blaugrany. Powołania najprawdopodobniej nie otrzyma Marc-Andre ter Stegen, który jest wypychany z klubu po transferze Joana Garcii.

Wraz z drużyną do Azji nie będzie podróżował również Pau Victor, który ma przed sobą transfer. Wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z Barceloną definitywnie dobiegnie końca, gdyż ta pragnie go sprzedać. Napastnik był wcześniej łączony z Valencią, ale ten temat upadł. Wydawało się, że wobec tego uda się na przedsezonowe zgrupowanie i będzie mógł jeszcze raz powalczyć o względy Flicka.

Na horyzoncie pojawiła się jednak inna opcja. Victor może wylądować w Portugalii, gdyż zainteresowana transferem jest tamtejsza Braga. Strony rozmawiają o warunkach transakcji – Duma Katalonii naciska na sprzedaż i oczekuje za swojego piłkarza około 10 milionów euro.

23-latek w poprzednim sezonie wystąpił w 29 meczach, choć na murawie przebywał raptem około 380 minut. Jego obecność przełożyła się na dwa trafienia oraz asystę w La Liga. Hiszpański snajper przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Robertem Lewandowski oraz Ferranem Torresem.