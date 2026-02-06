Barcelona otworzyła Arsenalowi drogę do gigantycznego transferu!

FC Barcelona rozważa przedłużenie umowy z Robertem Lewandowskim i jest to dobra informacja dla Arsenalu. Jak przeanalizował serwis Football Transfers, ta decyzja zwiększa szanse Kanonierów na transfer Juliana Alvareza.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel-Arteta-21

Barcelona postawi na tańsze opcje. Arsenal zyskuje w walce o Alvareza

Arsenal od kilku sezonów konsekwentnie buduje zespół zdolny do walki o mistrzostwo Anglii. Latem klub wydał duże pieniądze na wzmocnienia ataku, ale Mikel Arteta wciąż nie doczekał się regularnego napastnika na miarę walki o wszystkie trofea. W tym kontekście Julián Alvarez od dawna znajduje się wysoko na liście życzeń Kanonierów.

Dotąd poważną przeszkodą w staraniach Arsenalu była konkurencja ze strony FC Barcelony. Katalończycy widzieli w Argentyńczyku idealnego następcę Roberta Lewandowskiego, jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Według ESPN Barcelona rozważa zaproponowanie Polakowi nowego kontraktu na obniżonych warunkach finansowych, co znacząco wpłynie na jej strategię transferową.

W efekcie klub z Camp Nou ma skupić się na tańszych rozwiązaniach, takich jak przykładowo Dusan Vlahović, który latem może być dostępny na preferencyjnych warunkach. Wysoka cena Alvareza, szacowana nawet na ponad 100 milionów euro, sprawia, że Barcelona coraz mniej realnie myśli o takim ruchu.

Dodatkowo budżet Dumy Katalonii mogą uszczuplić inne decyzje kadrowe, w tym ewentualne wykupienie Marcusa Rashforda z Manchesteru United. To wszystko sprawia, że Arsenal wyrasta na jednego z głównych faworytów do pozyskania gwiazdora Atletico Madryt.

Jeśli Barcelona definitywnie wycofa się z rywalizacji, a Chelsea nie spełni warunków sportowych, Kanonierzy mogą znaleźć się na uprzywilejowanej pozycji. Dla zespołu Artety byłby to transfer, który mógłby przesądzić o realnej walce o największe trofea w kolejnym sezonie.