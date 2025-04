Barcelona otrzymała ofertę za gwiazdę. Laporta podjął decyzję

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Kounde zostanie w Barcelonie

Jak pisaliśmy kilka dni temu, Arsenal rozważał możliwość sprowadzenia jednej z gwiazd Barcelony Julesa Kounde. Mikel Arteta nalegał zarząd, aby rozpoczęli rozmowy z Joanem Laportą i Deco. Kanonierzy złożyli pierwszą propozycję w wysokości 65 milionów euro, która została niemal natychmiast odrzucona.

26-latek może pochwalić się tym, że jest piłkarzem Barcelony z największą liczbą rozegranych meczów i minut w obecnym sezonie. Francuz stał się jednym z kluczowych elementów zespołu Hansiego Flicka.

W defensywie daje drużynie bezpieczeństwo, a do tego poprawił swoje liczby w ofensywie. W tym sezonie zdobył cztery bramki i zanotował osiem asyst we wszystkich rozgrywkach. Arsenal był pod wrażeniem formy byłego zawodnika Sevilli, dlatego chciał ściągnąć go do siebie na Emirates Stadium. Jednak działacze Blaugrany szybko i stanowczo dali do zrozumienia, że nie ma żadnych szans na sprzedaż Kounde.

Sam zawodnik także nie wydaje się zainteresowany odejściem z Barcelony. Czuje się tam bardzo dobrze i chce walczyć o wszystkie możliwe trofea. Francuz jest bardzo zadowolony ze współpracy z Flickiem, a klub planuje przedłużyć jego aktualny kontrakt, który obowiązuje do 2027 roku.

