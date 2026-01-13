Barcelona ogłosiła Cancelo, a po chwili usunęła wszystko. Wiadomo, co z transferem

FC Barcelona we wtorek ogłosiła transfer Joao Cancelo. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy nie fakt, że po chwili usunęła każdy post. Jijantes wyjaśnia, dlaczego tak się stało.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Co z transferem Cancelo? Barcelona w gorącej wodzie kąpana

FC Barcelona od kilku tygodni prowadzi rozmowy z Joao Cancelo w sprawie zimowego transferu. Piłkarz bez większego zastanowienia zgodził się na warunki kontraktu, jaki zaproponował mu klub. Do ustalenia pozostała jedynie kwota transakcji z Al-Hilal. Obie strony doszły do porozumienia, więc Portugalczyk trafi w styczniu po raz drugi w karierze do katalońskiego zespołu.

We wtorek Barcelona opublikowała komunikat, w którym przedstawili Cancelo jako nowy nabytek. Chwilę później stało się coś niespodziewanego. Wszystkie posty w mediach społecznościowych dot. prezentacji prawego obrońcy zostały usunięte.

Kibice zastanawiali się, co się stało. Biorąc pod uwagę problemy Blaugrany z rejestracją zawodników, od razu pojawiły się domysły, że transfer nie zostanie sfinalizowany. Natomiast serwis Jijantes uspokoił fanów, informując o powodzie takiego zachowania. Okazuje się, że Barcelona działała zbyt pochopnie. Transfer nie jest zagrożony, ale wciąż trwa finalizacja dokumentów przed oficjalnym ogłoszeniem.

Cancelo na pewno zostanie piłkarzem FC Barcelony. Prezentacja według hiszpańskich mediów została przesunięta w czasie. Oficjalne potwierdzenie ma nastąpić we wtorek (13 stycznia) o godzinie 16:45.

Przypomnijmy, że będzie to druga przygoda Cancelo w Barcelonie. Wcześniej grał w klubie w sezonie 2023-2024. Rozegrał wtedy 42 spotkania, w których zdobył 4 gole i zanotował 5 asyst.