fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen i Vlahović zaoferowali się Barcelonie

Barcelona planuje ruchy kadrowe w kontekście letniego okienka transferowego. Wiadomo, że na przyszły sezon w drużynie zostanie Robert Lewandowski, który w dalszym ciągu jest jej najskuteczniejszym piłkarzem. 36-latkowi służy praca z Hansim Flickiem, pod wodzą którego we wszystkich rozgrywkach uzbierał już 38 bramek. Blaugrana nie wyklucza, że również w kolejnej kampanii będzie numerem jeden w ataku, choć myśli nad transferem drugiego napastnika, z którym będzie rywalizował, a docelowo zostanie jego następcą.

Wiele zależy od sytuacji na rynku. Do ofensywy Blaugrany latem ma trafić jeden nowy zawodnik – będzie to napastnik lub skrzydłowy. Na ten moment Flickowi bliżej do transferu skrzydłowego, a na oku ma takie nazwiska, jak Luis Diaz, Nico Williams czy Rafael Leao.

Z informacji przekazanych przez “Sport” wynika, że w ostatnim czasie do Barcelony zgłosili się dwaj znani napastnicy, którzy z chęcią wzmocniliby jej szeregi. To Dusan Vlahović oraz Victor Osimhen. Ten pierwszy jest konsekwentnie wypychany z Juventusu, a do rozstania ma dojść po sezonie. Hiszpański gigant nie uważa go jednak za gracza o odpowiednim profilu, stąd brak konkretnego zainteresowania. Z pewnością chciałaby natomiast pozyskać Osimhena, ale w jego przypadku konkretną przeszkodą są kwestie finansowe – zarówno kwota transferu, jak i jego wynagrodzenie. Nic nie wskazuje więc na to, aby którykolwiek z tej dwójki wylądował w stolicy Katalonii.