Barcelona odrzuciła piłkarza PSG. Flick go nie chciał

FC Barcelona otrzymała latem propozycję od Paris Saint-Germain. Jak donosi Mundo Deportivo mistrzowi Hiszpanii zaoferowano Beraldo. Taki transfer odrzucił jednak sam Hansi Flick.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Beraldo mógł trafić do Barcelony! Flick powiedział „nie”

FC Barcelona i Paris Saint-Germain w przeszłości często negocjowali między sobą transfery poszczególnych zawodników. Na bezpośrednią zmianę Hiszpanii na Francję decydowali się m.in. Leo Messi, Ousmane Dembele, Rafinha, Xavi Simons czy Neymar. Z kolei w drugą stronę wędrowali tacy gracze jak Ronaldinho czy Lucas Digne. Okazuje się, że latem znów mogło dojść do głośnego transferu.

Z informacji podanych przez Mundo Deportivo wynika, że PSG kontaktowało się z Barceloną. Triumfator Ligi Mistrzów zaoferował im Beraldo, czyli młodego środkowego obrońcę. Brazylijczyk miał zająć miejsce Inigo Martineza, który odszedł do Al-Nassr.

Ostatecznie na drodze do sfinalizowania transakcji stanął Hansi Flick i Deco. Zarówno trener, jak i dyrektor sportowy nie byli przekonani do tego pomysłu. Finalnie Duma Katalonii nie zdecydowała się na transfer żadnego stopera w miejsce reprezentanta Hiszpanii.

Lucas Beraldo trafił do Paryża w styczniu 2024 roku z Sao Paulo za 20 milionów euro. W tym czasie rozegrał 67 spotkań, w których zdobył 4 gole. Niewykluczone, że w przyszłości znów dojdzie do negocjacji obu klubów ze względu na pojawiające się w mediach spekulacji. Ostatnio coraz więcej mówi się o ewentualnym transferze Lamine Yamala. PSG jest gotowe zrobić wszystko, aby pozyskać 18-latka.