Barcelona odrzuciła gwiazdę. Chelsea w gronie faworytów do transferu

FC Barcelona nie podejmie próby pozyskania Dusana Vlahovicia ze względu na zbyt duże wymagania Serba. Według Calciomercato w gronie faworytów do transferu znajduje się Chelsea.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Barcelona zrezygnowała, ale Chelsea może sprostać oczekiwaniom

Temat przyszłości Dusana Vlahovicia nabiera tempa. Serbski napastnik, którego kontrakt z Juventusem wygasa, może latem zmienić klub na zasadzie wolnego transferu, ale nie wszędzie drzwi stoją przed nim otworem.

Według doniesień profilu Cor del Barca władze Dumy Katalonii zapoznały się z oczekiwaniami finansowymi zawodnika i jego otoczenia. Reakcja była błyskawiczna. Żądania zostały uznane za nieakceptowalne i klub wycofał się z rozmów.

Vlahović obecnie inkasuje około 12 milionów euro netto rocznie, co znacząco odbiega od realiów płacowych wielu europejskich klubów, zwłaszcza tych próbujących utrzymać dyscyplinę finansową. To sprawia, że kierunek hiszpański przestał być realny.

Dużo bardziej prawdopodobny wydaje się ruch do Premier League. Angielskie kluby dysponują większą elastycznością finansową, a nazwisko Serba już wcześniej pojawiało się na ich radarach.

– Kluby z Premier League mogą łatwiej spełnić oczekiwania dotyczące pensji i prowizji – podkreślają włoskie media.

Wśród zainteresowanych wymieniane są m.in. Newcastle oraz Chelsea, która ma znajdować się w gronie głównych kandydatów do przeprowadzenia transferu. Na dziś najmniej realnym scenariuszem pozostaje natomiast przedłużenie umowy z Juventusem.