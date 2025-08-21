Barcelona oddaje dwóch zawodników do Włoch. Transfery na ostatniej prostej

19:54, 21. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  La Vanguardia

Barcelona nadal porządkuje kadrę. Hector Fort i Inaki Pena zostaną wypożyczeni do włoskiego Como 1907 - informuje "La Vanguardia".

Hansi Flick
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Inaki Pena i Hector w drodze do Como

Po szybkiej rejestracji Joana Garcii i Marcusa Rashforda w dniu inauguracji sezonu La Liga, FC Barcelona nie zwalnia tempa i intensywnie pracuje nad rejestracją pozostałych czterech oczekujących zawodników pierwszego zespołu. Wojciech Szczęsny i Roony Bardghji wciąż czekają na oficjalne potwierdzenie swojego statusu, a klub dąży do szybkiego sfinalizowania formalności.

Jeśli aktualni mistrzowie Hiszpanii chcą umożliwić rejestrację nowych graczy, muszą najpierw dopiąć kwestie związane z odejściem trzech zawodników – Hectora Forta, Inakiego Peny i Oriola Romeu. Zgodnie z informacjami podawanymi przez „La Vanguardia”, bramkarz oraz prawy obrońca przeniosą się do włoskiego Como na zasadzie wypożyczenia.

Oczekuje się, że formalności związane z wypożyczeniem obu zawodników zostaną sfinalizowane w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Pena ma podpisać nowy kontrakt na dwa kolejne sezony, po czym ma udać się Włoch. Przedstawiciele katalońskiego klubu podkreślają, że golkiper ma przed sobą przyszłość w zespole, a w perspektywie kilku lat może stać się jedną z opcji w bramce obok Joana Garcii.

FC Barcelona na inaugurację rozgrywek La Liga pokonała na wyjeździe Mallorcę (3:0), a w kadrze zabrakło miejsca dla kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Napastnik ma wrócić do składu na mecz 2. kolejki z Levante (23 sierpnia, godz. 21:30).

