Barcelona obserwuje 18-latka. Nowy klejnot brazylijskiej piłki

Riquelme Felipe pod lupą Barcelony

Barcelona nie ustaje w poszukiwaniach przyszłych gwiazd światowego futbolu. Klub z Katalonii od dawna inwestuje w młode talenty, a jednym z nazwisk, które ostatnio zyskało na znaczeniu w raportach skautów, jest Riquelme Felipe. 18-letni skrzydłowy Fluminense wzbudza duże zainteresowanie dzięki błyskotliwej grze i dużemu potencjałowi rozwojowemu.

Jak donosi „Mundo Deportivo”, skauci Barcelony obserwują Riquelme od ponad roku. Zawodnik uważany jest za jedno z największych objawień brazylijskiej piłki ostatnich miesięcy. W styczniu zadebiutował w pierwszym zespole Fluminense, a od tego czasu stał się jednym z najbardziej ekscytujących graczy w lidze.

Riquelme dołączył do akademii Fluminense jako 10-latek. Początkowo wyróżniał się jako snajper, ale wraz z przejściem do seniorskiego zespołu zmienił styl gry. Dziś częściej kreuje akcje, wykorzystując swoją wizję gry i technikę, by wspierać kolegów z drużyny. Styl ten przynosi mu porównania do jego imiennika – legendarnego Juana Romana Riquelme, byłego piłkarza Barcelony i obecnego prezesa Boca Juniors.

Strategia transferowa Blaugrany uległa zmianie w związku z problemami finansowymi. Klub stawia obecnie na młodych i niedrogich graczy o dużym potencjale. Dobrym przykładem jest letni transfer Roony’ego Bardghjiego z FC Kopenhagi za nieco ponad dwa miliony euro.

Riquelme Felipe może być kolejnym takim ruchem. Jego kontrakt z Fluminense obowiązuje do marca 2026, lecz zawiera klauzule umożliwiające odejście do klubów zagranicznych. Barcelona doskonale zna te warunki i rozważa, czy nadchodzi odpowiedni moment, by pozyskać kolejną perełkę z Ameryki Południowej.

