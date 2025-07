PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roony Bardghji o krok od Barcelony

FC Barcelona podczas tegorocznego letniego okienka transferowego nie sprowadzi Nico Williamsa, który koniec końców przedłużył kontrakt z Athletikiem Bilbao do 30 czerwca 2035 roku. Mimo to mistrzowie La Ligi wzmocnią swoją linię ataku, ponieważ na Camp Nou przeprowadzi się między innymi Roony Bardghji. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 19-letni skrzydłowy przeszedł już pierwszą część niezbędnych testów medycznych przed hitowym transferem.

Potwierdzenie przenosin prawego napastnika do zespołu Dumy Katalonii spodziewane jest w przyszłym tygodniu. Wówczas zostaną bowiem dopięte ostatnie formalności między Barceloną a Kopenhagą, w której do tej pory występował utalentowany piłkarz. Kwota tej transakcji wyniesie tylko 2 miliony euro, co ma związek z wygasającym wraz z końcem roku kontraktem zdolnego zawodnika. Wcześniej młodzieżowy reprezentant Szwecji był łączony z FC Porto, ale ostatecznie wybrał ofertę od giganta z Hiszpanii.

Roony Bardghji przywdziewał koszulkę duńskiej drużyny od lipca 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Parken na zasadzie wolnego transferu ze swojego macierzystego klubu, Malmo FF. W styczniu 2022 roku filigranowy atakujący awansował do pierwszego zespołu Kopenhagi, w którym błyskawicznie stał się ważnym piłkarzem. Łącznie rozegrał dla niej 84 spotkania, w których zdobył 15 bramek i zaliczył 1 asystę. Warto podkreślić, że młodzieńca nie omijały kontuzje, przez co opuścił on dużą część minionego sezonu.

Oprócz Roony’ego Bardghjiego, do Barcelony może trafić także Marcus Rashford. Angielski skrzydłowy jest podobno chętny na przeprowadzkę do ekipy Hansiego Flicka.