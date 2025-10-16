FC Barcelona szuka nowego napastnika. Jak się okazuje, trop Dumy Katalonii prowadzi do Bundesligi. Pod ich obserwacją znalazł się Fisnik Asllani z Hoffenheim - przekazuje "Sky".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fisnik Asllani obserwowany przez FC Barcelonę

FC Barcelona powoli zaczyna myśleć o życiu bez Roberta Lewandowskiego. Wiele wskazuje, że kontrakt kapitana reprezentacji Polski nie zostanie przedłużony i opuści szeregi Dumy Katalonii. Mistrzowie Hiszpanii już rozglądają się za napastnikiem, który idealnie odnalazłby się u Hansiego Flicka. Blaugrana ma na oku wielu zawodników.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „Sky”. Otóż w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się kolejny środkowy napastnikiem. Tym razem trop mistrzów Hiszpanii prowadzi do Bundesligi. Otóż pod ich obserwacją znalazł się Fisnik Asllani, który na co dzień reprezentuje barwy Hoffenheim.

Reprezentant Kosowa jest jednym z odkryć obecnego sezonu. 23-latek urodzony w Berlinie prezentuje bardzo wysoką formę. FC Barcelona nie powinna mieć problemu z dopięciem transferu, jeśli zdecyduje się na pozyskanie tego zawodnika. Nie tak dawno wychowanek Unionu Berlin wyraził chęć dołączenia do drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Fisnik Asllani w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań w koszulce Hoffenheim. W tym czasie reprezentant Kosowa zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. 23-late może również pochwalić się dwoma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia napastnika na 18 milionów euro.