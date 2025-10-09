Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern czeka na pieniądze za Lewandowskiego. Barcelona jest im winna 20 mln euro

Robert Lewandowski latem 2022 roku po ośmiu latach opuścił Bayern Monachium. Co więcej, po dwunastu latach spędzonych w Bundeslidze zdecydował się na grę w nowej lidze. Reprezentant Polski przeniósł się do FC Barcelony, która zapłaciła za niego ok. 45 milionów euro. Okazuje się jednak, że pełna kwota nie wpłynęła jeszcze na konto Bawarczyków.

Z najnowszych informacji wynika, że FC Barcelona ma dług wobec niemieckiego klubu. Jak podaje serwis Goal.com Katalończycy wciąż nie przelali 20 milionów euro za transfer Roberta Lewandowskiego. Tak wynika z ostatniego raportu finansowego hiszpańskiego klubu.

Barcelona still owe Bayern €20m for Robert Lewandowski, according to the Catalan club's latest financial report [via @goal] pic.twitter.com/dgpgxg1c0X — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 9, 2025

Co ciekawe Lewandowski za osiem miesięcy może opuścić Barcelonę. Kontrakt 37-letniego piłkarza wygasa wraz z końcem sezonu. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że umowa nie zostanie przedłużona. Dla klubu z Katalonii rozegrał 156 spotkań, strzelając 105 goli. Niewykluczone, że dojdzie do sytuacji, w której Polaka nie będzie już w zespole, a Blaugrana wciąż nie ureguluje długu.

Lewandowski to jednak tylko jeden z wielu piłkarzy, za których Barcelonie nie zapłaciła całej kwoty. Mistrz Hiszpanii wciąż ma dług transferowy m.in. wobec Leeds United (Raphinha), Sevilli (Jules Kounde) czy Manchesteru City (Ferran Torres).