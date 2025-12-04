Barcelona nie wie, czy wykupi Rashforda. Inny gigant zaciera ręce

Marcus Rashford nie może być pewny, że zostanie w FC Barcelonie. Klub ma wątpliwości ws. wykupu piłkarza. Sytuację monitoruje Paris Saint-Germain - informuje serwis Football Insider.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford czeka na decyzję Barcelony, PSG może namieszać

Marcus Rashford niespodziewanie został bohaterem jednego z najbardziej zaskakujących transferów ostatniego lata. Na zasadzie wypożyczenia trafił do FC Barcelony. Dla katalońskiego klubu był to strzał w dziesiątkę, ponieważ Anglik prezentuje doskonałą formę. W bieżących rozgrywkach zdobył 6 goli i zanotował 9 asyst w 19 meczach.

Duma Katalonii ma opcję wykupu piłkarza po zakończeniu wypożyczenia. Wystarczy 30 milionów euro, aby wykupić go na stałe. Niemniej jednak w Barcelonie nie podjęto decyzji ws. przyszłości piłkarza. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że nie są przekonani i mogą odesłać go z powrotem do Manchesteru United. Kolejne wieści dot. 26-latka przekazał portal Football Insider.

Rashford naciska na to, aby zostać w Barcelonie, ale sytuację komplikuje zainteresowanie innego topowego klubu. Duże zainteresowanie wykazuje Paris Saint-Germain. Francuzi są gotowi wkroczyć do akcji, jeśli Blaugrana ostatecznie wycofa się z wykupu piłkarza. Wiadomo, że wychowanek Czerwonych Diabłów nie może liczyć na powrót do Anglii, gdzie Manchester United nie wiąże z nim przyszłości.

Jeśli dojdzie do tego, że Rashford nie zostanie wykupiony, to Barcelona może sięgnąć po innego skrzydłowego. Na liście życzeń Dumy Katalonii pojawiły się dwa nowe nazwiska. W obu przypadkach są to młodzi piłkarze o dużym potencjale.