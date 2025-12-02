Barcelona nie jest pewna transferu Rashforda. Znalazła dwie alternatywy

Barcelona nie jest pewna, czy wykupi Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Dlatego klub znalazł dwie alternatywy, są to: Malick Fofana oraz Antonio Nusa, o czym donosi serwis "Diario SPORT".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona ma dwie alternatywy dla Marcusa Rashforda

Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy, choć należy uznać, że generalnie spisuje się dość dobrze. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie zajmuje ona pozycję lidera w tabeli ligi hiszpańskiej. Nieco gorzej jest w Lidze Mistrzów, gdzie szczególnie po ostatniej porażce z Chelsea ich sytuacja się pogorszyła. Niemniej nadal kibice tego zespołu mogą myśleć o realizacji celów na tę kampanię.

Niezależnie od tego, co finalnie zdarzy się w rozgrywkach ligowych oraz europejskich, z pewnością znów sporo będzie mówiło się o możliwych transferach Dumy Katalonii. Wszystko bowiem m.in. ze wzglądu na fakt, że władze klubu nie są pewne co do wykupu Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Z tego też powodu klub przygotował dwie alternatywy, o czym poinformował serwis „Diario SPORT”.

Pierwszą z nich jest Malick Fofana. 20-letni skrzydłowy z Belgii obecnie reprezentuje barwy Olympique Lyon, w barwach którego w tym sezonie zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę w 12 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Drugą opcją dla Barcelony jest Antonio Nusa. Norweg występuje w zespole RB Lipsk i do tej pory ma na swoim koncie gola oraz asystę w 13 meczach. Poza tym jednak dobrze spisuje się w barwach reprezentacji swojego kraju. Jego wycena to 28 milionów euro.

