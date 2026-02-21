Barcelona latem spróbuje pozbyć się piłkarzy, dla których nie ma już miejsca. "Sport" informuje o zamiarach wobec Ansu Fatiego oraz Marc-Andre ter Stegena.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick i Deco chcą tego samego. Oni mają opuścić Barcelonę

Barcelona ma już w dorobku za ten sezon Superpuchar Hiszpanii, a do tego walczy jeszcze o krajowe mistrzostwo, Ligę Mistrzów oraz Puchar Króla. Trudno oczekiwań, aby powiodło jej się w tych ostatnich rozgrywkach, gdyż ostatnie półfinałowe spotkanie z Atletico Madryt przegrała aż 0-4. Niezależnie od wyników na koniec kampanii, Hansi Flick pozostanie trenerem Blaugrany. Może więc skupiać swoje działania na letnim okienku i kształcie drużyny pod kątem przyszłego sezonu.

Zarówno szkoleniowiec, jak i Deco uważają, że kadra Barcelony jest zbyt szeroka. Na niektórych pozycjach ma nadmiar zawodników, których już nie potrzebuje. Z tego względu zamierza latem uszczuplić skład i pozbyć się tych, dla których nie ma już miejsca. „Sport” informuje, że decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego dopiero zapadnie. Nie ma natomiast wątpliwości, że klub spróbuje pozbyć się Marc-Andre ter Stegena oraz Ansu Fatiego.

Obaj w tej chwili przebywają na wypożyczeniach. Skrzydłowy latem trafił do Monaco, a bramkarz niedawno przeniósł się do Girony. W przypadku Fatiego niewiele wskazuje na to, by klub z Ligue 1 skorzystał z opcji wykupu. Barcelona będzie musiała znaleźć mu pracodawcę na nowo.

Gigant chce wreszcie definitywnie wyjaśnić sytuacje ter Stegena. Planowała sprzedać go już przed sezonem, ale ten postanowił stanąć do rywalizacji. Kolejne wypożyczenie na pewno nie jest opcją pożądaną.