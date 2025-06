Barcelona boi się transferu Williamsa! Yamal może przejąć kontrolę

Nico Williams jest coraz bliżej transferu do Barcelony, ale część piłkarzy obawia się tego ruchu. Wszystko przez fakt, że jego sprowadzenie doprowadziłoby do rozluźnienia, a także być może faktu, że Lamine Yamal będzie chciał kontrolować, czy jego przyjaciel gra. Informacje na ten temat przekazał Gerard Romero z "Jijantes FC".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona obawia się rosnącej roli Yamala po transferze Williamsa

Barcelona w tym okienku transferowym zrobi wszystko, aby w końcu, po wielu miesiącach spekulacji, pozyskać do swojego zespołu Nico Williamsa. Władze Dumy Katalonii w ostatnim czasie intensywnie pracują nad transferem młodego gwiazdora Athleticu Bilbao, a na jego pozyskanie coraz mocniej naciska Lamine Yamal. Pozyskanie swojego przyjaciela jest priorytetem dla najlepszego gracza ekipy Hansiego Flicka w minionym sezonie.

Okazuje się jednak, że transfer Nico Williamsa nie ma zwolenników w Barcelonie, w tym także wśród samych zawodników. Według informacji przekazanych Gerarda Romero z „Jijantes FC”, część piłkarzy Barcelony obawia się, że przyjaźń pomiędzy Nico Williamsem a Laminem Yamalem może doprowadzić do rozluźnienia atmosfery i osłabienia rywalizacji. Co więcej, istnieje obawa, że Yamal będzie chciał ingerować w kolejne transfery i skład, tak, aby grali jego przyjaciele.

Nico Williams już zgodził się na obniżkę pensji, a to po to, aby trafić do Barcelony. Gwiazdor w zakończonym już sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. 22-letni skrzydłowy miał udany także poprzedni sezon. W sumie reprezentant Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

