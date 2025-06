Aflo Co. Ltd. / Alam Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona dogadała się z Nico Williamsem

Barcelona od wielu tygodni, miesięcy, a nawet od kilku okienek transferowych stara się pozyskać Nico Williamsa. Można powiedzieć bez cienia wątpliwości, że gwiazdor Athelticu Bilbao był w ostatnim czasie najbardziej rozchwytywanym piłkarzem w Europie. Jego usługami zainteresowany był m.in. Bayern Monachium oraz Arsenal, ale ostatnio sam Williams przekazał tym klubom, że rezygnuje z rozmów z nimi.

To wszystko zwiastowało, że spełnia się marzenie wielu kibiców Barcelony oraz samego Lamina Yamala, który robił wszystko, aby Nico Williams trafił do Barcelony. I tak najprawdopodobniej właśnie się stanie. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Barcelona i Nico Williams doszli do porozumienia ws. kontraktu. Gwiazdor ma podpisać 6-letnią umowę, w ramach której zarabiać ma nawet osiem milionów euro za sezon.

Tym samym, można powiedzieć, że transfer Williamsa do Dumy Katalonii jest coraz bliżej i saga transferowa w pewien sposób się kończy. Barcelona obecnie ustala warunki finansowe, aby sfinalizować umowę z zespołem Athletic Bilbao, po niej powinien nastąpić słynny zwrot Here We Go!

Nico Williams rozegrał w minionym sezonie w sumie 45 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. W sumie reprezentant Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a jego klauzula wykupy z Athleticu Bilbao wynosi około 60 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona dostała ofertę 150 milionów za gwiazdę. Flick natychmiast zdecydował