Barcelona ma następcę Nico Williamsa! Jest faworytem Yamala i Flicka

Barcelona chce postawić na Luisa Diaza z Liverpoolu po niewypale transferu Nico Williamsa. Lamine Yamal oraz Hansi Flick uznają go za priorytet, a rozmowy już się toczą, o czym donosi ".El Nacional".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona postawi na transfer Luisa Diaza

Barcelona od wielu tygodni, a nawet miesięcy starała się przeprowadzić transfer Nico Williamsa. Finalnie jednak Hiszpan zdecydował podpisać się nowy kontrakt z zespołem Athleticu Bilbao i tym samym drugi raz wystawił Dumę Katalonii. Oznacza to, że władze klubu muszą szukać nowego skrzydłowego i w tej kwestii już pojawił się faworyt. Ma on poparcie zarówno Lamina Yamala, szatni, jak i Hansiego Flicka.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, faworytem na nowego skrzydłowego Barcelony po niepowodzeniu rozmów z Nico Williamsem jest Luis Diaz. Piłkarz Liverpoolu już jakiś czas temu był na celowniku Blaugrany, ale teraz to absoluty faworyt, który jest numerem jeden dla Hansiego Flicka. Co więcej, także Lamine Yamal jest fanem tego transferu i wraz z innymi piłkarzami Barcelony pozytywnie ocenił Diaza i jego transfer do drużyny.

Luis Diaz w minionym sezonie rozegrał dla Liverpoolu w sumie 50 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował osiem asyst. 28-letni skrzydłowy z Kolumbii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro. Według „El Nacional” obecnie trwają pracę nad propozycją w wysokości 60 milionów euro, choć Liverpool chciałby przynajmniej 80 milionów. Sam piłkarz gotowy jest jednak obniżyć swoje wymagania transferowe.

Zobacz także: Rodrygo zdecydował. W tym klubie widzi swoją przyszłość