Barcelona przez długi czas była łączona z Bernardo Silvą, jednak ostatecznie Portugalczyk pozostał w Premier League i w sierpniu przedłużył kontrakt z Manchesterem City. Mimo tego Blaugrana nadal nie zrezygnowała z pozyskania 29-latka, co potwierdza jego agent, Jorge Mendes.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Erling Haaland i Bernardo Silva

FC Barcelona nadal ma w planach pozyskanie Bernardo Silvy

Portugalczyk mógł trafić do Katalonii w letnim okienku

Zainteresowanie 29-latkiem ze strony FCB potwierdza jego agent

Barcelona nie zrezygnowała z Bernardo Silvy

Czy Barcelona zdoła przekonać Manchester City do sprzedaży Bernardo Silvy? Środowisko związane z Blaugraną niemal do końca letniego okienka miało nadzieję na pozytywne rozstrzygniecie rozmów z Obywatelami. Jednak ostatecznie reprezentant Portugalii nie zmienił klubowych barw. W pewnym momencie Anglicy poinformowali zainteresowanych, że nie zamierzają prowadzić żadnych rozmów. Ponadto 23 sierpnia piłkarz podpisał nowy kontrakt, ważny do końca sezonu 2025/26.

Mimo tego Barca nie zrezygnowała z marzeń o pozyskaniu 29-latka. Jego agent potwierdził to podczas pobytu w Dubaju, gdzie wziął udział w Globe Soccer Awards. Jorge Mendes zdradził także plany Barcelony wobec duetu Portugalczyków, którzy obecnie zakładają koszulkę ekipy z Camp Nou.

Bernardo Silva w tym sezonie rozegrał 25 spotkań, strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Barwy Manchesteru City reprezentuje od lipca 2017 roku. Wtedy został kupiony z Monaco za 50 milionów euro.