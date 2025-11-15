Barcelona na zakupach w Bundeslidze. Dwa cele, jeden za darmo

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Upamecano i Schlotterbeck obserwowani przez FC Barcelonę

FC Barcelona myślami wybiega w przyszłość, szukając zawodników, którzy mogą wzmocnić drużynę w letnim oknie transferowym. Nie tak dawno sprowadzili trzech piłkarzy, z czego dwóch (Joan Garcia i Marcus Rashford) świetnie odnaleźli się w nowym otoczeniu. Podczas przyszłorocznego okienka ponownie będą chcieli znaleźć odpowiednich graczy, którzy z miejsca będą wartością dodaną.

W poszukiwaniu nowych piłkarzy wybrali się do Niemiec, gdzie uważnie śledzą rozgrywki Bundesligi. Warto przypomnieć, że Katalończycy w pierwszej kolejności skupiają się na znalezieniu nowego napastnika. Natomiast ich uwagę przykuło dwóch środkowych obrońców.

Defensywa również wymaga wzmocnień, ponieważ latem z klubem pożegnał się Inigo Martinez. Blaugrana zdecydowała, że w jego miejsce nie zostanie sprowadzony żaden nowy stoper. Po sezonie mają naprawić ten błąd. Co więcej, niewykluczone, że skorzystają z okazji do sfinalizowania bezgotówkowego transferu. W kręgu zainteresowań znalazł się Dayot Upamecano, któremu wygasa kontrakt z Bayernem.

Druga z opcji w Bundeslidze to środkowy obrońca Borussii Dortmund – Nico Schlotterbeck. W jego przypadku letnie okno transferowe będzie ostatnią szansą, aby klub z Signal Iduna Park zarobił na sprzedaży piłkarza. Kontrakt 25-latka wygasa w czerwcu 2027 roku.