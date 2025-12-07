Barcelona musiałaby zapłacić 120 milionów. Gwiazdor zaoferowany

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelonie został zaoferowany Lautaro Martinez

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć oczywiście zespół Hansiego Flicka ma swoje problemy. Dotyczą one przede wszystkim gry w defensywie i sporej liczby traconych goli. Niemniej najwięcej i najczęściej mówi się o potencjalnych wzmocnieniach w ofensywie, bowiem przede wszystkim wraz z końcem sezonu wygasa umowa Roberta Lewandowskiego. Dlatego też klub szuka jego potencjalnych następców.

W tej kwestii wymienić można kilku potencjalnych kandydatów, ale na dziś trudno powiedzieć o jednym zdecydowanym faworycie. Do grona potencjalnych następców Lewandowskiego w Barcelonie właśnie dołączył nowy piłkarz. Według informacji przekazanych przez serwis „Transfermarkt”, Lautaro Martinez, gwiazdor Interu Mediolan został zaoferowany Barcelonie przez swoich agentów. Argentyńczyk to jeden z najlepszych graczy świata na tej pozycji, dlatego też mówi się o kwocie w wysokości 120 milionów euro.

Lautaro Martinez w tym sezonie na swoim koncie ma 13 goli oraz dwie asysty w 22 meczach. Łącznie na poziomie Serie A ten 28-latek rozegrał 251 spotkań i 122 razy trafił do siatki. Na jego koncie jest także aż 75 występów dla reprezentacji Argentyny. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika na 85 milionów euro, a jego kontrakt z Interem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

