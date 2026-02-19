Barcelona w najbliższym czasie musi rozpocząć rozmowy z otoczeniem rozchwytywanego obrońcy. Portal Fichajes.net przekonuje, że odpowiedzialność za transfer spoczywa teraz tylko na Deco.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Deco i Bojan Krkić (FC Barcelona - Rayo Vallecano)

Barcelona nie może przespać tej okazji

Marcos Senesi to jeden z tych zawodników, których od dłuższego czas obserwuje kilka klubów, w tym europejscy giganci. Do tego grona należy również Barcelona. Co stoi za popularnością reprezentanta Argentyny? Nie tylko jego sportowa dyspozycja, ale także sytuacja kontraktowa. Umowa defensora obowiązuje tylko do końca tego sezonu.

To oznacza, że 28-latek może negocjować z potencjalnymi pracodawcami i wybrać klub, do którego dołączy w lipcu. Portal Fichajes.net sugeruje, że dla Barcelony to ostatnia szansa na włączenie się do wyścigu o transfer obrońcy Bournemouth.

Co zrobi Deco? Do obowiązków dyrektora sportowego należą negocjacje z przedstawicielami piłkarzy, którzy mogą wzmocnić kadrę Blaugrany. Lista zainteresowanych usługami Argentyńczyka liczy kilka klubów. Aston Villa, Tottenham Hotspur i Villarreal CF liczą na pozytywny efekt rozmów z otoczeniem byłego gracza Feyenoordu.

Senesi w tym sezonie rozegrał 27 meczów i zanotował cztery asysty. Według serwisu Transfermarkt jego wartość wynosi 22 miliony euro. Bournemouth blisko cztery lata temu zapłaciło za niego 15 mln.