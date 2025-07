Barcelona w tarapatach! Po Nico Williamsie mogą stracić kolejnego gwiazdora

Barcelona wie, że musi się śpieszyć jeśli chce zakontraktować Luisa Diaza. Gwiazdor Liverpoolu ma bowiem atrakcyjną ofertę z Bayernu, który naciska na decyzję i wkrótce może mu się to udać, o czym donosi "El Nacional".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona musi się pośpieszyć z transferem Luisa Diaza

Barcelona wie, że czas na sprowadzenie nowego skrzydłowego coraz mocniej jej umyka. Przed długi czas władze kluby były bowiem skupione na sprowadzeniu Nico Williamsa i na tym się koncentrowały, zapominając o innych opcjach. Z powodu, że gwiazdor Athelticu Bilabo odrzucił ostatecznie zespół z Katalonii, Joan Laporta oraz Deco muszą bardzo szybko znaleźć jego następcę.

Numerem jeden na liście życzeń jest Luis Diaz, który poprosił już Liverpool o możliwość transferu do Barcelony i jest gotowy obniżyć swoje oczekiwania finansowe. Problem jednak w tym, że zaangażowany w jego pozyskanie jest też Bayern Monachium, który – jak donosi serwis „El Nacional” – nie będzie długo czekał i złoży ofertę za piłkarza. Ten również chce sprawę załatwić szybko i jeśli Barcelona będzie przeciągała decyzję lub negocjacje, to Luis Diaz da zgodę na transfer do Bayernu.

Luis Diaz w zakończonym sezonie 2024/25 rozegrał dla Liverpoolu w sumie 50 meczy, w których zdobył 17 goli oraz zanotował osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-letniego reprezentanta Kolumbii na 70 milionów euro. Skrzydłowy The Reds ma na swoim koncie ponad 100 spotkań w Premier League.

Zobacz także: Lewandowski nie ma wątpliwości. Zareagował na kandydaturę Jana Urbana!