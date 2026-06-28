Alvarez odmówił gigantowi. „Chcę transferu do tego klubu”

Julian Alvarez nie jest zainteresowany transferem do Arsenalu i odmówił rozmów z tym klubem. Jego wolą jest dołączenie do Barcelony, co przekazał Fabrizio Romano na kanale "Meczyki.pl".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez nie chce do Arsenalu, liczy na Barcelonę

Julian Alvarez to obecnie chyba najbardziej rozchwytywany gracz na europejskim rynku transferowym. Napastnikiem Atletico Madryt interesują się czołowe kluby, w tym FC Barcelona i PSG. Do tego grona jednak coraz częściej dołączają inni, w tym chociażby kluby z Premier League. Jednym z nich jest Arsenal, który widziałby Argentyńczyka u siebie od kolejnego sezonu.

Problem jednak w tym, że sam Alvarez nie widzi siebie w zespole Kanonierów. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na kanale „Meczyki.pl”, Arsenal próbował skontaktować się z gwiazdorem, ale odpowiedź jaką otrzymał była prosta. „Nie jestem zainteresowany transferem do Arsenalu, chcę iść do Barcelony, a nie wracać do Anglii”. W ostatnich dniach jednak relacje pomiędzy Barceloną a Atletico bardzo mocno się pogorszyły, co może zdecydowanie wpłynąć na stan potencjalnych rozmów, a raczej ich brak.

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Julian Alvarez w zakończonym sezonie ligowym rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50 razy wpisał się na listę strzelców. Wcześniej reprezentował barwy chociażby Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka aktualnie na 100 milionów euro. Jego obecna umowa z klubem ze stolicy Hiszpanii wygasa latem 2030 roku.

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