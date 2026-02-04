Barcelona może stracić młodą gwiazdę. Wina spadnie na Flicka

FC Barcelona może mieć problem z zatrzymaniem jednej z młodych gwiazd. Hansi Flick nie daje piłkarzowi zbyt wielu szans, co może doprowadzić do prośby o transfer.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick może doprowadzić do odejścia młodej gwiazdy

FC Barcelona po zaciętym boju pokonała Albacete 2:1 i awansowała do półfinału Pucharu Króla. Po meczu sporą dyskusję wśród kibiców wywołały decyzje Hansiego Flicka, który nie skorzystał z niektórych zawodników.

Na platformie X pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących Ronny’ego Bardgjiego. Młody skrzydłowy przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, co nie do końca spodobało się fanom. Niektórzy kibice wprost uderzają w Hansiego Flicka, nie rozumiejąc jego toku myślenia.

Fani zaznaczają, że Bardghji był sprowadzony, aby odciążyć Lamine’a Yamala w niektórych meczach w celu zmniejszenia ryzyka kontuzji Hiszpana. Tymczasem gwiazdor ponownie spędził na boisku pełne 90 minut.

Bardghji zbierał pozytywne recenzje, gdy otrzymywał szanse. W tym sezonie Szwed zdobył dwa gole i zanotował cztery asysty, co jest całkiem dobrym wynikiem, patrząc na jego dorobek minutowy. Skrzydłowy spędzil na boisku łącznie 490 minut.

Nie brakuje głosów, które zakładają, że Bardghji straci cierpliwość i odejdzie w poszukiwaniu minut do rozwoju. Wówczas większość winy spadnie na Hansiego Flicka.