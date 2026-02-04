Barcelona może stracić młodą gwiazdę. Wina spadnie na Flicka

09:36, 4. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona może mieć problem z zatrzymaniem jednej z młodych gwiazd. Hansi Flick nie daje piłkarzowi zbyt wielu szans, co może doprowadzić do prośby o transfer.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick może doprowadzić do odejścia młodej gwiazdy

FC Barcelona po zaciętym boju pokonała Albacete 2:1 i awansowała do półfinału Pucharu Króla. Po meczu sporą dyskusję wśród kibiców wywołały decyzje Hansiego Flicka, który nie skorzystał z niektórych zawodników.

Na platformie X pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących Ronny’ego Bardgjiego. Młody skrzydłowy przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, co nie do końca spodobało się fanom. Niektórzy kibice wprost uderzają w Hansiego Flicka, nie rozumiejąc jego toku myślenia.

Fani zaznaczają, że Bardghji był sprowadzony, aby odciążyć Lamine’a Yamala w niektórych meczach w celu zmniejszenia ryzyka kontuzji Hiszpana. Tymczasem gwiazdor ponownie spędził na boisku pełne 90 minut.

Bardghji zbierał pozytywne recenzje, gdy otrzymywał szanse. W tym sezonie Szwed zdobył dwa gole i zanotował cztery asysty, co jest całkiem dobrym wynikiem, patrząc na jego dorobek minutowy. Skrzydłowy spędzil na boisku łącznie 490 minut.

Nie brakuje głosów, które zakładają, że Bardghji straci cierpliwość i odejdzie w poszukiwaniu minut do rozwoju. Wówczas większość winy spadnie na Hansiego Flicka.

POLECAMY TAKŻE

Antoine Semenyo
TOP10 najciekawszych zimowych transferów
Joan Laporta
Barcelona może sprzedać gwiazdę. Wielkie kluby szykują oferty
Liam Rosenior
Barcelona odrzuciła gwiazdę. Chelsea w gronie faworytów do transferu