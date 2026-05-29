Barcelona może sprzedać te trzy gwiazdy. Główni kandydaci do odejścia

Barcelona planuje letnią przebudowę składu. Klub może sprzedać kilku ważnych piłkarzy, by zdobyć środki na transfery i poprawić sytuację finansową.

Barcelona rozważa sprzedaż ważnych piłkarzy

Barcelona ma coraz lepszą sytuację finansową i liczy na większą swobodę transferową przed nowym sezonem. Klub chce jednak nadal generować duże wpływy ze sprzedaży zawodników, aby sfinansować przebudowę kadry.

Według Barca Universal wśród kandydatów do odejścia znajdują się Jules Kounde, Ronald Araujo oraz Alejandro Balde. Cała trójka wzbudza zainteresowanie klubów z Premier League.

Barcelona ma szukać wzmocnień między innymi w ataku, na środku obrony oraz na skrzydle. Możliwe transfery przychodzące mogą wymagać sprzedaży ważnych nazwisk.

Kounde, Araujo i Balde mogą odejść latem

Jules Kounde wciąż cieszy się bardzo mocną pozycją na rynku transferowym mimo mniej udanego sezonu niż rok wcześniej. Barcelona ma być w dobrej pozycji negocjacyjnej, ponieważ Francuz ma kontrakt ważny do 2030 roku.

W przypadku Ronalda Araujo źródło podkreśla, że jego sprzedaż może być bardziej realna. W ostatnich sezonach Urugwajczyk był krytykowany za formę, problemy zdrowotne i występy w ważnych meczach. Zainteresowanie defensorem mają wykazywać kluby z Premier League oraz Serie A.

Na liście potencjalnych odejść znalazł się także Alejandro Balde. Problemy zdrowotne i nierówna forma sprawiły, że Joao Cancelo miał wywalczyć mocniejszą pozycję na lewej stronie obrony.