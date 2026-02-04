Barcelona może sprzedać gwiazdę. Wielkie kluby szykują oferty

Barcelona może rozważyć oferty za Julesa Kounde. Serwis "El Nacional" ujawnił, że francuski obrońca wzbudził zainteresowanie ze strony PSG i klubów Premier League.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jules Kounde może opuścić Barcelonę

FC Barcelona sprowadziła Julesa Kounde z Sevilli latem 2022 roku za 50 milionów euro. W bieżącym sezonie Francuz rozegrał 34 mecze, strzelił trzy gole i dorzucił dwie asysty. Według doniesień „El Nacional”, 27-letni prawy obrońca może stać się jednym z najbardziej nieoczekiwanych transferów Dumy Katalonii w nadchodzącym letnim oknie.

Kounde jest nie tylko ulubieńcem kibiców, ale także jednym z najbardziej cenionych zawodników w szatni. Jego zaangażowanie, profesjonalizm i doskonała gra uczyniły go filarem defensywy w zespole Hansiego Flicka. Jednak obecna sytuacja finansowa zmusza Barcelonę do rozważenia scenariuszy, których nikt nie chce – w tym potencjalnej sprzedaży Kounde.

Kilka wielkich klubów jest gotowych zaoferować za Francuza ponad 70 milionów euro, co jest kwotą trudną do odrzucenia. Największe zainteresowanie wykazuje Paris Saint-Germain. Pochodzenie zawodnika i doświadczenie w Ligue 1 sprawiają, że jest naturalnym kandydatem do gry w Paryżu.

Równocześnie kilka klubów Premier League uważnie obserwuje sytuację zawodnika i jest gotowych przystąpić do rywalizacji. W biurach Barcelony panuje przekonanie, że sprzedaż Kounde może okazać się konieczna – zarówno ze względu na zasady Finansowego Fair Play, jak i możliwość stworzenia większej elastyczności przy kolejnych transferach. Piłkarz urodzony w Paryżu na poziomie Ligue 1 występował w barwach Girondins Bordeaux. Reprezentant Francji ma ważny kontrakt z katalońskim gigantem do czerwca 2030 roku.