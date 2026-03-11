Barcelona może przegrać z Man Utd. Transfer obrońcy oddala się

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roma ustaliła cenę za Ndickę

Evan Ndicka w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z kluczowych defensorów Romy. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej regularnie prezentuje wysoki poziom w Serie A oraz w europejskich rozgrywkach. Jego występy przyciągnęły uwagę wielu wielkich klubów. Wśród zainteresowanych znajduje się FC Barcelona.

Roma nie zamierza jednak łatwo oddać swojego zawodnika. Władze klubu z włoskiej stolicy ustaliły cenę za obrońcę na poziomie około 50 milionów euro. To kwota, która znacząco utrudnia Barcelonie przeprowadzenie transferu. Sytuacja finansowa Blaugrany wymusza bowiem bardzo ostrożne podejście do dużych inwestycji.

Barcelona poszukuje wzmocnień w defensywie przed kolejnym sezonem. Szczególnie interesuje ją lewonożny środkowy obrońca. Ndicka spełnia wiele wymagań działu sportowego katalońskiego klubu. Jest silny fizycznie i dobrze radzi sobie z wyprowadzaniem piłki od tyłu. Ma również doświadczenie na najwyższym poziomie.

Rywalizacja o piłkarza może być jednak bardzo trudna. Zainteresowanie Ndicką wykazuje także Manchester United. Angielski klub również chce wzmocnić linię obrony. Co ważne, według doniesień cena ustalona przez Romę nie stanowi dla Czerwonych Diabłów większej przeszkody. Dlatego walka o podpis defensora zapowiada się wyjątkowo interesująco.

