Barcelona mogła stracić pomocnika. Flick zareagował

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez (FC Barcelona - Villarreal CF)

Barcelona „przekonała” Fermina

Chelsea była zdecydowana na ten transfer – The Blues złożyli oficjalną ofertę, jednak nie spełnili oczekiwań finansowych Dumy Katalonii. Jednak Barcelona była świadoma, iż w rozważy sprzedaż swojego wychowanka przypadku bardziej atrakcyjnej propozycji. Mimo wszystko ostateczną decyzję miał podjąć Fermin Lopez, który postanowił nie zmieniać barw. O całej sytuacji opowiedział Mundo Deportivo.

– Cóż, ostatecznie moim priorytetem zawsze było pozostanie w Barçy. Przybyłem tu w wieku 12 lat, moim marzeniem było być tutaj, dostać się do pierwszej drużyny. Zainteresowanie innych klubów jest zawsze miłe, ale prawdą jest, że zawsze chciałem pozostać w Barçy i odnieść tutaj sukces. Zawsze miło jest, gdy inne kluby wykazują zainteresowanie, ale zawsze wierzyłem, że odniosę sukces tutaj – przyznał złoty medalista Igrzysk Olimpijskich.

Fermin wypowiedział się także na temat zachowania Hansiego Flicka, który publicznie przyznał, że ma nadzieję na kontynuowanie współpracy z ofensywnym pomocnikiem. – Było to dla mnie bardzo ważne, ponieważ zawsze walczyłem o to, aby tu być, aby grać w Barçy. Moim zamiarem jest pozostanie tutaj. Wiesz, że w piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo i są rzeczy, na które nie ma się wpływu, ale moim priorytetem zawsze było pozostanie w Barçy – dodał 22-latek.