FC Barcelona za wszelką cenę chce wykupić Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Duma Katalonii może zaoferować Anglikom wymianę piłkarzy. W drugą stronę powędrowałby Marc Casado - donosi "The Touchline".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona i Manchester United wymienią się piłkarzami? Casado za Rashforda

FC Barcelona w letnim okienku transferowym wypożyczyła Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Umowa między stronami obowiązuje do końca sezonu, ale Duma Katalonii wiążę przyszłość z angielskim zawodnikiem. Mistrzowie Hiszpanii za wszelką cenę szukają sposoby, aby wykupić wychowanka Czerwonych Diabłów.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje docierają do nas w sprawie potencjalnej definitywnej przeprowadzki Marcusa Rashforda do FC Barcelony. Serwis „The Touchline” informuje, że Duma Katalonii ma specjalny plan na pozyskanie Anglika. Między Hiszpanami a Manchesterem United może dojść do wymiany piłkarzy. W drugą stronę powędrowałby Marc Casado.

Wartość rynkowa hiszpańskiego pomocnika jest wyższa niż Marcusa Rashforda. FC Barcelona liczy, że Manchester United dopłaci do tej transakcji. Czerwone Diabły szukają wzmocnień w środku pola i piłkarz Dumy Katalonii był przez nich obserwowany. Czas pokaże, czy między tymi wielkimi klubami finalnie dojdzie do wymiany zawodników.

Marcus Rashford rozegrał 31 spotkań w koszulce FC Barcelony. Angielski piłkarz może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie dziewięć trafień, a także 12 asyst.