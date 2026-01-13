Barcelona ma nowego obrońcę. Wielki powrót do klubu

Barcelona w końcu oficjalnie potwierdziła pozyskanie Joao Cancelo. Reprezentant Portugalii po półtora roku wraca do stolicy Katalonii.

ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (FC Barcelona - Real Madryt)

Barcelona i Cancelo znowu razem

Kibice Blaugrany długo czekali na ten komunikat, ale w końcu otrzymali to, o czym mówiło się od dawna. Barcelona oficjalnie potwierdziła – Joao Cancelo przenosi się na Camp Nou. 31-latek wraca do zespołu, w którym występował w sezonie 2023/24.

W pewnym momencie fani Dumy Katalonii zostali poważnie zaskoczeni – klub usunął wszystkie posty dotyczące Portugalczyka. Jednak ostatecznie negocjacje zostały sfinalizowane, a wychowanek Benfiki związał się z FCB umową ważną do końca trwających rozgrywek.

– João Cancelo ponownie jest piłkarzem Barçy. FC Barcelona i Al Hilal Saudi FC osiągnęły porozumienie w sprawie wypożyczenia portugalskiego obrońcy do końca sezonu. Będzie nosił koszulkę z numerem 2. Ceremonia podpisania kontraktu odbyła się we wtorek w siedzibie klubu. Wzięli w niej udział prezes FC Barcelona Joan Laporta, pierwszy wiceprezes Rafael Yuste, członek zarządu Joan Soler oraz dyrektor ds. piłki nożnej Anderson Luis de Souza (Deco) wraz z rodziną piłkarza – tak brzmi oficjalny komunikat.

There are places you never forget.

Welcome back to Barça, João 💙❤️ pic.twitter.com/uoA7Gr0Pj9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026

Były zawodnik Bayernu, Interu, Juventusu i Valencii rozegrał 42 mecze w szeregach Blaugrany. Jego ofensywny dorobek to cztery gole i pięć asyst.