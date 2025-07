Barcelona skreśliła skrzydłowego! Wkrótce trafi do Bayernu

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rezygnuje z transferu Luisa Diaza

Barcelona tego lata stara się przede wszystkim postawić na sprowadzenie nowego skrzydłowego. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że jest to cel numer jeden zespołu Hansiego Flicka i wszystkie prace Deco oraz Joana Laporty zmierzają właśnie ku temu. Niemniej zadanie nie jest łatwe, bowiem po odmowie podpisaniu kontraktu przez Nico Williamsa, sprawa nieco się skomplikowała.

Do tej pory mówiło się o trzech faworytach do transferu do Barcelony. Chodzi o: Luisa Diaza, Marcusa Rashforda oraz Rafaela Leao. Okazuje się, że to pierwsze nazwisko można już skreślić. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona rezygnuje ze starań o pozyskanie Luisa Diaza bowiem Liverpool nie chce zgodzić się na niższą kwotę transakcji niż 75 milionów euro, a to dla Dumy Katalonii zbyt dużo. Co więcej, Kolumbijczyk wkrótce może podpisać umowę z Bayernem Monachium, który chce postawić na gwiazdę.

Luis Diaz w minionym sezonie rozegrał dla Liverpoolu w sumie 50 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-letniego reprezentanta Kolumbii na 70 milionów euro. Ofensywny gracz ma na swoim koncie ponad 100 spotkań w Premier League.

Zobacz także: Yamal może stanąć przed sądem! Gwiazda Barcelony ma poważny problem