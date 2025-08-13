Barcelona liczy zyski. Kwota zarobiona latem robi wrażenie

FC Barcelona zyskała tego lata blisko 75 mln euro. Według „Mundo Deportivo” to efekt transferów, wypożyczeń oraz znaczących oszczędności na wynagrodzeniach.

Barcelona wzmacnia finanse dzięki transferom i redukcji pensji

FC Barcelona znacząco poprawiła sytuację finansową w letnim oknie transferowym. Jak podaje „Mundo Deportivo”, klub zyskał prawie 75 mln euro dzięki sprzedaży zawodników, wypożyczeniom oraz oszczędnościom na pensjach.

Jednym z najbardziej zaskakujących ruchów była nagła sprzedaż Inigo Martineza do Al-Nassr. Obrońca miał jeszcze rok kontraktu, ale jego odejście pozwoliło zaoszczędzić około 14 mln euro, wliczając lipcową pensję i prowizje. Wypożyczenie Ansu Fatiego do Monaco zmniejszyło budżet płac o kolejne 12 mln euro, a wolny transfer Clementa Lengleta do Atletico Madryt przyniósł podobną kwotę oszczędności.

Do poprawy bilansu przyczyniły się także wpływy z transferów. Największą kwotę zapewniła sprzedaż Pau Victora do Bragi – 12 mln euro plus 3 mln w bonusach. Alex Valle trafił do Como za 6 mln euro, a Pablo Torre do Mallorki za 5 mln euro.

Rezerwy klubu również przyniosły zysk. Sergi Dominguez odszedł za 1,5 mln euro, Noah Darvich za 1 mln euro, a młodzieżowiec Eman Kospo do Fiorentiny za około 400 tys. euro. Do tego wpłynęły nieco mniejsze kwoty z innych, mniej znaczących dla klubu transferów.

Sumując wszystkie transakcje i redukcje pensji, Barcelona zarobiła latem 74,8 mln euro. Środki te mają kluczowe znaczenie w strategii klubu, który stara się równoważyć budżet i jednocześnie inwestować w nowych zawodników.

