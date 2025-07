Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Pierre-Emerick Aubameyang może wrócić do FC Barcelony

FC Barcelona ma spore problemy finansowe. Władze klubu jednak robią wszystko, co w ich mocy, aby odpowiednio wzmocnić skład w letnim okienku transferowym. Duma Katalonii dotychczas dopięła dwa wzmocnienia. Do drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka trafili Joan Garcia oraz Marcus Rashford. Możemy być pewni, że to nie koniec transakcji obecnych mistrzów Hiszpanii.

Od dłuższego czasu dyskutuje się o FC Barcelonie w kontekście transferu napastnika. Duma Katalonii w 2026 roku jest gotowa przeprowadzić prawdziwy hit. Tymczasem w trwającym letnim okienku do zespołu Hansiego Flicka również może trafić nowy snajper. I jak się okazuje, Blaugrana rozważa przeprowadzenie zaskakującego wzmocnienia. Na ich radarze znalazł się bowiem Pierre-Emerick Aubameyang.

Gaboński zawodnik obecnie jest bez klubu. FC Barcelona zatem ma doskonałą okazję, aby tanim kosztem pozyskać napastnika. Wewnątrz klubu uważa się, że 36-latek byłby odpowiednim zmiennikiem dla Roberta Lewandowskiego. Warto jednak też zaznaczyć, że o transfer wychowanka akademii AC Milanu liczy się również Olympique Marsylia.

Pierre-Emerick Aubameyang ostatni rok spędził w Arabii Saudyjskiej. Gabończyk rozegrał 36 spotkań w barwach Al.-Qadisah. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 21 trafień, a także trzy asysty.