Jonathan David ma być następcą Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

FC Barcelona ma za sobą udaną kampanię, w której na krajowym podwórku wygrała w 2025 roku wszystko, co było do wygrania. Katalończycy sięgnęli po mistrzostwo La Liga, a także wygrali Copa del Rey i Superpuchar Hiszpanii. Dzisiaj natomiast władze klubu koncentrują się już na poprawie jakości w ataku. Informacje na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło odnosi się do sytuacji związanej ze znalezieniem następcy Roberta Lewandowskiego w ataku. W mediach nie brakowało kandydatów do tej roli. Tymczasem wygląda na to, że finalnie wybór padł na Jonathana Davida. Reprezentant Kanady ma kontrakt z Lille tylko do końca czerwca tego roku. Po tym czasie będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Tym samym to jest świetna okazja dla klubu z Camp Nou na pozyskanie nowego napastnika.

David w ostatniej kampanii udowodnił, że ma wysokie umiejętności. Ponadto sprawdza się też roli egzekutora. Zawodnik wystąpił łącznie w 32 meczach ligi francuskiej, notując w nich 16 trafień. Tymczasem w Lidze Mistrzów wziął udział w 10 spotkaniach. Zdobył w nich 10 bramek. Mocnymi stronami piłkarza są przede wszystkim szybkość i wykończenie sytuacji strzeleckich.

Chociaż zawodnik w związku z brakiem przedłużenia kontraktu będzie niebawem do pozyskania za darmo, to jego wartość kształtuje się na poziomie 45 milionów euro. Jednocześnie klub, pozyskując gracza, mógłby pozyskać zawodnika z bardzo dobrym potencjałem sprzedażowym.

