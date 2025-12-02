Barcelona kusi, Atletico odpowiada. Gwiazda dostanie ofertę życia

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico szykuje nowy kontrakt dla Alvareza

Barcelona skupia swoją uwagę na Julianie Alvarez̧ie. Argentyńczyk jest jednym z kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Klub analizuje różne scenariusze, a Joan Laporta widzi w Argentyńczyku wymarzone wzmocnienie ofensywy. To jednak tylko jedna strona tej historii.

Atletico chce zatrzymać Alvareza bez względu na okoliczności. Według Marki Mateu Alemany traktuje jego przyszłość jako absolutny priorytet. Argentyńczyk ma kontrakt do 2030 roku i klauzulę opiewającą na 500 milionów euro. W klubie panuje przekonanie, że nie ma lepszego zawodnika do prowadzenia zespołu w erze po Griezmannie. Prezes Enrique Cerezo podkreślił, że napastnik jest kluczową częścią projektu Atletico i nie zostanie sprzedany.

Julian Alvarez także jest zadowolony z życia w Madrycie. Nie przyjął atrakcyjnej oferty PSG i uznał, że najlepszym miejscem do rozwoju jest dla niego obecny klub. Jego status rośnie, a Atletico chce dodatkowo wzmocnić pozycję zawodnika. Plan zakłada nową umowę i warunki odpowiednie dla gracza budującego przyszłość drużyny.

To jasna odpowiedź w kierunku Dumy Katalonii, która powinna zapomnieć już o tym transferze. Mimo to Barcelona rozważa różne możliwości, by w przyszłości zawalczyć o Alvareza. Nie wyklucza kolejnych dźwigni ani sprzedaży zawodnika, która pomogłaby wygospodarować środki. Na ten moment przewaga należy jednak do Atletico. Klub już nawiązał pierwszy kontakt z otoczeniem piłkarza i przygotowuje plan nowego kontraktu na kolejne lata.

