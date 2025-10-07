Barcelona gotowa zapłacić 65 milionów za nowego napastnika

Barcelona z pewnością będzie musiała latem szukać nowego napastnika. Nowym kandydatem jest Serhou Guirassy z Borussii Dortmund, który ma kosztować 65 milionów euro, o czym donosi "Bild".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona gotowa sprowadzić Serhou Guirassy’ego

Barcelona obecnie zmaga się ze sporymi problemami kadrowymi. Właściwie można powiedzieć, że zespół Hansiego Flicka po urazach Lamine Yamala oraz Raphinhi ma kłopot z obsadzeniem ofensywnych pozycji lub po prostu odpowiednią rotacją. Niemniej niezależnie od tych tymczasowych problemów, Duma Katalonii w najbliższym czasie będzie musiała sprowadzić do zespołu nowego napastnika.

Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego i coraz więcej mówi się o tym, że Polak może latem opuścić klub. Z tego też powodu Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem nowego napastnika, którym może być Serhou Guirassy z Borussii Dortmund. Gwinejczyk ma kosztować 65 milionów euro, bowiem tyle wynosi jego klauzula wykupu, o czym poinformował „Bild”.

Dla władz Blaugrany jest to kwota akceptowalna i w zasięgu możliwości finansowych klubu, o czym z kolei donosi „Mundo Deportivo”. Serhou Guirassy w tym sezonie rozegrał dla BVB w sumie 13 spotkań i zdobył w nich 10 goli oraz zanotował trzy asysty. 29-letni napastnik wcześniej przez lata występował w lidze francuskiej oraz niemieckiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

