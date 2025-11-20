Barcelona gotowa sprzedać Raphinhę. Gigant proponuje wielką sumę

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona gotowa sprzedać Raphinhę za 100 mln euro

Barcelona zaczyna poważnie rozważać rozstanie z Raphinhą. Na horyzoncie pojawiła się oferta, która może odmienić sytuację finansową klubu. Liverpool szuka następcy dla Mohameda Salaha i uważa Brazylijczyka za idealnego kandydata. Według doniesień Anglicy są gotowi zapłacić nawet 100 milionów euro, a to kwota, którą w obecnych realiach trudno w Barcelonie ignorować.

Raphinha wciąż daje drużynie wiele jakości, co dobitnie udowadniają jego statystyki z ostatniego sezonu. Pod wodzą Hansiego Flicka skrzydłowy wyrósł na jednego z liderów Dumy Katalonii. Wpływ Brazylijczyka na grę drużyny szczególnie było widać w ostatnich tygodniach. Podczas jego przerwy z powodu kontuzji zespół miał sporo problemów w ataku. Niemniej jednak kłopoty finansowe Barcelony sprawiają, że Joan Laporta myśli o sprzedaży tak ważnego piłkarza.

Liverpool ceni w Raphinhi to, czego dziś najbardziej potrzebuje, a więc energię, szybkość i gotowość do przejęcia roli lidera ataku. Klub z Anfield widzi w nim gotowy produkt, a fakt, że Brazylijczyk już poznał Premier League, tylko ułatwia sprawę.

Z perspektywy Barcelony sprzedaż za taką kwotę daje realną szansę na złapanie oddechu i uporządkowanie finansów. W dodatku otworzyłaby drogę do innych ruchów, na które teraz zwyczajnie nie ma miejsca. Jeśli Liverpool naprawdę położy na stole pełną ofertę, trudno będzie znaleźć argumenty, by ją odrzucić.

