Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Inter planuje transfer gwiazdy Barcelony. Laporta chętny na sprzedaż

FC Barcelona szykuje się do letniego okna transferowego, które może doprowadzić do zmian w kadrze. Okazuje się, że Joan Laporta myśli o sprzedaży niektórych zawodników, aby zrealizować inne transakcje. Ponadto zarobione pieniądze bez wątpienia przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej klubu.

W tej sytuacji odejścia poszczególnych piłkarzy Barcy na pewno nie można wykluczyć. Duma Katalonii musi oglądać się na swoje finanse, które nadal pozostawiają wiele do życzenia i jednocześnie blokują działania klubu na rynku transferowym. Według doniesień portalu Relevo FC Barcelona podjęła decyzję o sprzedaży Fermina Lopeza, jeśli tylko pojawi się zadowalająca oferta. Zdobyte środki mają się rzekomo przyczynić do zakupu Luisa Diaza z Liverpoolu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tymczasem serwis Calciomercato.it twierdzi, że zainteresowanie pozyskaniem Fermina Lopeza wyraził Inter Mediolan. Włoski gigant szuka następcy 36-letniego Henrikha Mkhitaryana i uważa, że Hiszpan byłby świetnym kandydatem. Cena transferu może oscylować w granicach 50 mln euro.

Skauci i trenerzy Interu mogli się poznać na umiejętnościach Fermina w trakcie wygranego dwumeczu Ligi Mistrzów. Pytanie tylko, czy sam pomocnik byłby chętny na przeprowadzkę do Włoch. Skusić go może fakt, że w Mediolanie teoretycznie miałby dużo łatwiej o regularną grę w pierwszym składzie.