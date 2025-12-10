FC Barcelona wykazuje zainteresowanie Moise Keanem. Jak się okazuje, napastnik Fiorentiny wcale nie musi trafić do drużyny Hansiego Flicka. Włoch jest również celem Fulham - informuje "Daily Mail".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fulham dołącza do FC Barcelony! Walka o transfer Moise Keana

FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem. Ostatnie medialne doniesienia sugerują, że Duma Katalonii niespecjalnie jest zainteresowana przedłużeniem kontraktu z Robertem Lewandowskim. Warto zaznaczyć, że umowa kapitana reprezentacji Polski wygasa wraz z końcem sezonu. Mistrzowie Hiszpanii przeczesują rynek. A ostatnio z przeprowadzką do Blaugrany zaczął być łączony Moise Kean.

Niewątpliwie transfer zawodnika Fiorentiny do FC Barcelony byłby zaskakującym ruchem, ale wcale nie musi do niego dojść. Duma Katalonii ma bowiem konkurenta w walce o transfer reprezentanta Italii. Serwis „Daily Mail” poinformował, że napastnik Violi może wrócić do Premier League. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Fulham.

Fiorentina jest w tym sezonie olbrzymim rozczarowaniem i istnieje spore prawdopodobieństwo, że spadną z Serie A. Jeśli do tego dojdzie, zapewne Moise Kean zdecyduje się zmienić otoczenie. Podstawowy napastnik reprezentacji Włoch jednak nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. FC Barcelona i Fulham zatem mogą stoczyć ciekawą walkę o jego przyjście.

Moise Kean w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Fiorentiny. Statystyki Włocha nie są godne pochwały. Udało mu się strzelić tylko dwa gole, a także zaliczył jedynie trzy asysty.