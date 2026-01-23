Barcelona finalizuje transfer. Holender blisko giganta

Barcelona jest bardzo bliska sfinalizowania transferu holenderskiego obrońcy. Matteo Moretto poinformował, że do Dumy Katalonii trafi Juwensley Onstein z Genku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Juwensley Onstein ma dołączyć do Barcelony

FC Barcelona pozostaje liderem La Liga, jednak przewaga nad Realem Madryt stopniała do zaledwie jednego punktu po ostatniej porażce z Realem Sociedad (1:2). Kataloński klub nie zwalnia tempa na rynku transferowym. W zimowym oknie transferowym do zespołu Hansiego Flicka dołączył już Joao Cancelo, który został wypożyczony do końca sezonu z saudyjskiego Al-Hilal. Na tym jednak ruchy Barcelony mogą się nie zakończyć.

Jak informuje Matteo Moretto, Blaugrana prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Juwensleya Onsteina, 18-letniego środkowego obrońcy występującego obecnie w Genk. W klubie wysoko oceniane są jego warunki fizyczne, spokój w rozegraniu piłki.

Co istotne, sam zawodnik wyraził już zgodę na transfer do Barcelony. Przeprowadzka środkowego obrońcy do Katalonii jest tym ciekawsza, że jeszcze kilka dni temu był bardzo blisko podpisania kontraktu z Milanem. Włoski klub prowadził zaawansowane negocjacje z Genkiem, a media donosiły nawet o planowanych badaniach lekarskich. Ostatecznie rozmowy wyhamowały.

18-letni defensor trafił do Genku w 2023 roku, wcześniej szkoląc się w słynnej akademii Ajaxu Amsterdam. W obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań na drugim poziomie rozgrywkowym w Belgii. Zgodnie z planem Barcelony Onstein ma początkowo zbierać doświadczenie w drugim zespole, stopniowo adaptując się do stylu gry Dumy Katalonii.