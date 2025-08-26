Barcelona dostała ofertę za 50 milionów euro! Flick musi zdecydować

Barcelona otrzymała ofertę w wysokości 50 milionów euro od Chelsea za Fermina Lopeza. Trener ten byłby hitem letniego okienka transferowego, ale decyzję ostateczną musi podjąć Hansi Flick. Informacje w tej sprawie przedstawił "Sport".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona z ofertą od Chelsea za Fermina Lopeza

Barcelona może mieć mieszane uczucia po pierwszych meczach tego sezonu. Choć zespół Hansiego Flicka zdobył dotychczas sześć punktów, to styl i poziom gry pozostawiał jednak wiele do życzenia. W pierwszym starciu z Mallorcą pomimo gry przeciwko dziewięciu rywalom udało się wygrać tylko 2:0. Z kolei w ostatniej kolejce Duma Katalonii na przerwę schodziła przegrywając 0:2 z Levante, choć finalnie wygrali 3:2.

Niemniej proces adaptowania się drużyny jeszcze trwa, ale być może będzie przebiegał w nieco innym składzie. Wszystko przez fakt, że jeden z gwiazdorów może tego lata odejść z FC Barcelony. Według informacji przekazanych przez kataloński dziennik „Sport”, Barcelona otrzymała ofertę w wysokości 50 milionów euro od Chelsea za Fermina Lopeza. The Blues od dłuższego czasu starali się o ofensywnego gracza, ale teraz sprawa nabrała tempa.

Decyzję będzie musiała podjąć jednak Barcelona, która aktualnie analizuje tę ofertę. Zapewne ostateczny głos należeć będzie oczywiście do Hansiego Flicka. W obecnym sezonie Fermin Lopez rozegrał jeden mecz, a dokładnie 45 minut. 22-letni Hiszpan w zeszłym sezonie jednak wystąpił w 46 spotkaniach i zdobył w nich osiem goli oraz zanotował 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Fermina na 50 milionów euro.

Zobacz także: Nie Yamal i nie Raphinha. Flick wybrał niezastąpionego piłkarza w składzie