Barcelona dopina wyczekiwany kontrakt! Ogłoszenie jeszcze w tym tygodniu

Barcelona jest bardzo blisko przedłużenia kontraktu z Frenkiem de Jongiem. Pomocnik w najbliższym tygodniu ma podpisać umowę do końca czerwca 2029 roku, o czym donosi "El Nacional".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona o krok od przedłużenia umowy de Jonga

Barcelona tego lata skupia się przede wszystkim na transferach do klubu. Władze Dumy Katalonii widzą, że podstawowym celem Hansiego Flicka jest sprowadzenie nowego skrzydłowego, który będzie mógł rywalizować z resztą zespołu. W tym temacie ostatnio dzieje się sporo, ale jeden z potencjalnych piłkarzy właśnie odpadł z tej walki.

Niemniej Deco poza sprowadzaniem piłkarzy do Barcelony musi dbać także o to, aby zostawić w kadrze obecnych graczy. Jednym z takich przykładów jest Frenkie de Jong. Spekulacje na temat przyszłości Holendra trwają od dłuższego czasu, ale teraz sprawa jest bliska finalizacji. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, de Jong podpisze nowy kontrakt z Barcelonę w najbliższym tygodniu. Już wcześniej do mediów przedostała się długość tej umowy.

Frenkie de Jong w minionym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii w sumie 46 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 28-letniego pomocnika reprezentacji Holandii na 45 milionów euro. W sumie dla Barcelony rozegrał on 259 spotkań.

