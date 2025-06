Barcelona dopięła transfer. Padło słynne „here we go”

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Roony Bardghji trafi do Barcelony

Fabrizio Romano potwierdził, że Roony Bardghji z FC Kopenhagi dołączy do Barcelony w najbliższych dniach. Młody skrzydłowy doszedł do porozumienia z klubem w sprawie długoterminowej umowy. Co prawda Szwed niedawno wrócił po kontuzji kolana, ale Duma Katalonii otrzymała zapewnienia medyczne, że jest w pełni zdrowy i gotowy do gry.

Bardghji w ubiegłym sezonie zaimponował w Lidze Mistrzów, strzelając decydującego gola w wygranym 4:3 meczu z Manchesterem United. 19-latek jest uważany za jedną z największych nadziei szwedzkiego futbolu i być może wkrótce stanie się ważnym piłkarzem składu Barcelony. Na razie zawodnik ma trenować z drużyną B.

Na ten moment kwota transferu nie została oficjalnie ujawniona, ale szacuje się, że wynosi ona zaledwie około 2.5 miliona euro, co czyni go stosunkowo niedrogim wzmocnieniem jak na potencjał zawodnika. Bardghji w sezonie 2024/2025 zdobył 8 goli i zaliczył 5 asyst w 27 meczach dla Kopenhagi, udowadniając swoją wszechstronność i zdolność do gry na obu skrzydłach.

To drugi letni transfer Barcelony. Pierwszym było sfinalizowanie umowy z Joanem Garcią z Espanyolu. Oba te ruchy potwierdzają ambicje klubu do budowy drużyny na przyszłość.