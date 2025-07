Barcelona podjęła decyzję ws. transferu Dumfriesa

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

FC Barcelona odrzuciła możliwość transferu Dumfriesa

Denzel Dumfries mocno zapadł w pamięci kibicom FC Barcelony. Najpierw w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów zdobył dwie bramki i zaliczył asystę, po czym w rewanżu dwukrotnie brał udział przy akcji bramkowej Interu Mediolan. Co ciekawe Duma Katalonii od dawna obserwowała poczynania prawego wahadłowego, rozważając złożenie oferty w trwającym oknie transferowym.

Okoliczności do przeprowadzenia transferu są sprzyjające. Jak poinformował Fabrizio Romano w kontrakcie Dumfriesa widnieje klauzula odstępnego. Reprezentant Holandii do połowy lipca jest do wzięcia za jedyne 25 milionów euro, co można określić jako promocyjną cenę.

Nowe informacje ws. potencjalnego transferu 29-latka przekazał Simone Togna. Według dziennikarza FC Barcelona na chwilę obecną nie jest zainteresowana sprowadzeniem Dumfriesa. Warto wspomnieć, że w ostatnich dniach zawodnik zmienił agenta, a za jego interesy odpowiada teraz Jorge Mendes. Jeden z najbardziej znanych agentów na świecie zdążył już zaoferować swojego klienta Blaugranie.

Dumfries to jeden z kluczowych zawodników Interu Mediolan. W zespole Nerazzurrich występuje od 2021 roku, gdy sprowadzono go w miejsce Achrafa Hakimiego. Holender nie tylko imponuje w defensywie, ale również gwarantuje jakość w ataku, czego dowodem są 22 bramki i 26 asyst w 179 meczach w koszulce Nerazzurrich.