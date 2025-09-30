FC Barcelona podjęła bardzo ważną decyzję. Duma Katalonii nie planuje przedłużać kontraktu z Andreasem Christensenem. Duńczyk po sezonie może opuścić klub jako wolny agent - informuje "Marca".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Andreas Christensen opuści FC Barcelonę

FC Barcelona zasiadła na fotelu lidera La Ligi. W miniony weekend mistrzowie Hiszpanii wykorzystali wpadkę Realu Madryt i wskoczyli na prowadzenie. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka prezentuje bardzo wysoką formę od początku sezonu. Potwierdzić dobrą decyzję będą mogli już w środę. Wówczas Blaugrana zmierzy się z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów.

Z informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Marca” dowiadujemy się, że FC Barcelona podjęła niezwykle ważną decyzję. Otóż obecnie Duma Katalonii nie wiąże przyszłości z Andreasem Christensenem. Wygasający kontrakt duńskiego stopera może nie zostać przedłużony. Zawodnik zatem po sezonie może opuścić klub jako wolny agent.

Wiele się mówiło również, że Andreas Christensen już w zimowym okienku może zmienić barwy klubowe. FC Barcelona mogłaby liczyć w takim przypadku na zarobek. Duńczyk podkreślał, że nie ma zamiaru odchodzić i chce walczyć o wyjściowy skład. Identyczna sytuacja defensora miała miejsce w Chelsea. Pod koniec jego przygody.

Andreas Christensen jest związany z FC Barceloną od 2022 roku. Dotychczas reprezentant Danii rozegrał 86 spotkań w barwach hiszpańskiego zespołu. W tym czasie udało mu się strzelić cztery gole oraz zaliczył trzy asysty.