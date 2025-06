Barcelona zatrzyma wielką gwiazdę. Laporta to zapowiedział

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

De Jong podpisze nową umowę. Laporta nie ma wątpliwości

Barcelona po sprowadzeniu Joana Garcii skupia się na sfinalizowaniu hitowego transferu Nico Williamsa. Skrzydłowy zadeklarował chęć dołączenia do ekipy Hansiego Flicka i wyczekuje, aż klauzula wykupu zostanie aktywowana. Athletic Club próbował go zatrzymać, ale bezskutecznie. Jeśli Blaugrana zbierze odpowiednie fundusze, pozyska gwiazdora, o którego rywalizowała z Bayernem Monachium oraz Arsenalem.

W międzyczasie Barcelona liczy na pozytywne zwieńczenie rozmów kontraktowych z Frenkiem de Jongiem. Do pewnego momentu wydawało się, że Holender może opuścić zespół, ale pod koniec sezonu rozwiał wszelkie wątpliwości. Zapracował na zaufanie Flicka, odpłacając się imponującymi występami i wywalczając miejsce w pierwszym składzie.

Do wyjaśnienia pozostawała kwestia jego nowej umowy. Obecna obowiązuje tylko do 2026 roku, więc istnieje realne ryzyko odejścia po kolejnym sezonie za darmo. Barcelona nie chce do tego dopuścić, dlatego dąży do porozumienia. W przeciwnym razie de Jong zostałby sprzedany jeszcze tego lata.

Dobre wieści w jego temacie przekazał Jona Laporta, który nie ma wątpliwości – de Jong zostanie w Barcelonie i podpisze nową umowę. Będzie to nie tylko zabezpieczenie jego przyszłości, ale również ukłon w stronę sytuacji finansowej Blaugrany, gdyż ten wyraził zgodę na niższe zarobki. Miał nawet odrzucić lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, byle tylko dalej grać dla mistrza Hiszpanii.

– Wszystko jest na dobrej drodze. Chcemy, aby Frenkie był tu przez wiele lat. Jest kluczowym zawodnikiem drużyny. Mam nadzieję, że zostanie w Barcelonie. Wiem, że jest tu bardzo szczęśliwy – wyjaśnił prezydent klubu.