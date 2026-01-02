Barcelona czeka na ofertę za De Jonga! Gigant zaciera ręce

FC Barcelona w najbliższym czasie może dostać ofertę za jednego z piłkarzy. W kręgu zainteresowań znalazł się Frenkie De Jong. Jak podaje Fichajes transfer Holendra rozważa Bayern Monachium.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Bayern i Barcelona będą negocjować transfer Frenkiego De Jonga

FC Barcelona prędzej czy później będzie musiała sprzedać jednego z kluczowych zawodników, aby dalej się rozwijać. Problem dot. Finansowego Fair-Play mocno utrudnia im działania na rynku transferowym. W celu pozyskania nowych zawodników, muszą pomyśleć o sprzedaży jednego z obecnych. Poważnym kandydatem do odejścia jest Frenkie De Jong, którego socios nie widzą w klubie.

Wygląda na to, że sprzedaż De Jonga wcale nie będzie trudna, ponieważ pomocnik przyciąga zainteresowanie topowego zespołu. Fichajes informuje, że ofertę za reprezentanta Holandii przygotował Bayern Monachium. Bawarczycy widzą w nim następcę Leona Goretzki.

Goretzka ma tylko pół roku do wygaśnięcia kontraktu i wygląda na to, że nie podpisze nowej umowy. Co ciekawe może przenieść się do Barcelony. Byłaby to więc wymiana zawodników, ale korzystniej wyszłaby na tym Blaugrana, która może pozyskać go za darmo. Natomiast jeśli Bayern chce, aby Frenkie De Jong został ich piłkarzem, musi sięgnąć głęboko do portfela. Źródło przekonuje, że mistrzowie Niemiec przygotowali propozycję, która opiewa na 50 milionów euro.

De Jong ma ważny kontrakt do 2029 roku, więc w teorii Barcelona nie musi się spieszyć z jego sprzedażą. Natomiast potrzeba uregulowania kwestii finansowych, niewykluczone, że wymusi na nich podjęci trudnej, ale jedynej słusznej decyzji.

Barcelona sprowadziła De Jonga w lipcu 2019 roku z Ajaksu za ok. 86 milionów euro. Od tego czasu piłkarz wystąpił w 279 meczach, zdobył 19 goli i zanotował 27 asyst. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchary Króla i Superpuchary Hiszpanii.