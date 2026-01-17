Barcelona coraz bliżej wyczekiwanego rozstania. Wskazano datę

Marc-Andre ter Stegen zaakceptował ofertę Girony i uda się na wypożyczenie. Trwają rozmowy na temat finalnych szczegółów. Transfer powinien zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu - przekazuje "Marca".

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona żegna ter Stegena. Ogłoszenie lada moment

Marc-Andre ter Stegen wrócił do zdrowia i liczył na miejsce między słupkami Barcelony. Hansi Flick konsekwentnie utrzymywał jednak, że to Joan Garcia pozostaje numerem jeden w hierarchii, więc Niemiec mógł jedynie rywalizować z Wojciechem Szczęsnym o miano głównego zmiennika. Ta rola oczywiście mu nie pasowała, dlatego pojawił się temat zmiany klubu. Zgłosiła się po niego Girona, którą zainteresowała kwestia wypożyczenia ter Stegena do końca obecnego sezonu.

Barcelona już latem starała się pożegnać Niemca, ale ten miał zupełnie inne plany. Na dodatek, nabawił się kontuzji i przeszedł operację, co definitywnie wykluczyło możliwość transferu.

Jakiś czas temu ter Stegen wrócił do pełnej sprawności i rozegrał jedno spotkanie w Pucharze Króla. Nie ma szans na wygranie rywalizacji z Garcią, dlatego będzie kontynuował grę w innym otoczeniu. Girona w pełni porozumiała się z piłkarzem i pozostało jej tylko dogadać ostatnie szczegóły z Barceloną. Na wypożyczeniu pensję bramkarza będzie w zdecydowanej większości opłacać Blaugrana, gdyż Girona miała bardzo ograniczone finansowo możliwości.

Otoczenie Girony wierzy, że w przyszłym tygodniu transfer zostanie sfinalizowany. To dobre rozwiązanie dla każdej ze stron – ter Stegen wróci do regularnej gry przed mundialem, Barcelona pozbędzie się potencjalnego problemu w szatni, a Girona zyska klasowego bramkarza.