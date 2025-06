Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams wkrótce zostanie zawodnikiem FC Barcelony

FC Barcelona przyspiesza w sprawie długo wyczekiwanego transferu Nico Williamsa. Według najnowszych informacji przekazanych przez Gerarda Romero, w klubie rośnie przekonanie, że transakcja może zostać dopięta już w przyszłym tygodniu. Choć niektórzy apelują o ostrożność i sugerują, by poczekać z finalną oceną do zakończenia roku finansowego, nastroje są zdecydowanie pozytywne.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie baskijski skrzydłowy był tajemniczym „ekscytującym transferem”, o którym wspominał Joan Laporta podczas ostatniego wystąpienia przed barcelońskimi senatorami. Prezydent Barcelony nie ogłosił oficjalnie sfinalizowania umowy, ale jego ton jasno sugerował, że porozumienie jest blisko.

Co więcej, przełom w sporze z Libero Football Finance AG, który dotyczył 40 milionów euro, znacząco poprawia sytuację finansową klubu. Oczekuje się, że Libero wywiąże się ze zobowiązań, co pozwoli Barcelonie działać w ramach zasady 1:1 obowiązującej w La Liga. To z kolei otwiera drzwi dla dużych transferów – takich jak Nico Williams.

Katalończycy mają już uzgodnione warunki kontraktu z zawodnikiem i teraz skupiają się na porozumieniu z Athletic Club. Klub z Bilbao twardo obstaje przy klauzuli wykupu wynoszącej 62 miliony euro, podczas gdy Barcelona stara się zaproponować model płatności w ratach, podobny do tego, jaki zastosował Arsenal w sprawie Zubimendiego.

Mimo napięć między klubami i braku chęci Athleticu do bezpośrednich negocjacji, determinacja piłkarza, by przenieść się na Camp Nou, zdecydowanie przyspiesza cały proces.

